Нападающий сборной Португалии и клуба "Аль-Наср" из Саудовской Аравии Криштиану Роналду забил 500-й гол в национальных чемпионатах в карьере.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, юбилейным для футболиста стал первый мяч, отправленный им в ворота "Аль-Вахды" в матче чемпионата Саудовской Аравии, прошедшем 9 февраля. До конца встречи он забил еще трижды - таким образом, на его счету уже 503 гола.

Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу "Аль-Насра". Клуб Роналду возглавляет турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии, набрав 37 очков в 16 матчах. "Аль-Вахда" занимает 13-ю позицию, имея в активе 15 очков.

37-летний Роналду с ноября 2022 года находился без команды после расторжения контракта с "Манчестер Юнайтед". 2 января Роналду стал игроком "Аль-Насра" из Саудовской Аравии, по контракту с которым он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Ранее он дебютировал за новый клуб и забил первый гол за клуб с пенальти.