Российский фигурист Роман Костомаров дал согласие на ампутацию пальцев рук, если не удастся наладить кровоснабжение. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщил источник "Известий", передает Day.Az.

По словам собеседника, спортсмен в сознании, сейчас в целом чувствует себя намного лучше, но врачи оценивают его состояние, как крайне тяжелое.

Он также рассказал, что медики уже зачистили часть некроза на ногах Костомарова, скорее всего, будет дальнейшая полная ампутация стопы по кость, так как кровоток на том месте не восстанавливается. Уточняется, что на второй ноге удалены часть пятки и пальцы.

Фигурист постепенно учится дышать самостоятельно. Отмечается, что он сильно похудел за время, проведенное в больнице.