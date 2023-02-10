Стало известно условие возвращения Зидана в «Реал»

Французский тренер Зинедин Зидан возглавит мадридский "Реал", если клуб подпишет нападающего "Лиона" Райана Шерки, сообщает Day.Az со ссылкой на Sport.es.

Отмечается, что мадридцы рассматривают вариант увольнения Карло Анчелотти из-за того, что сейчас клуб находится в игровом кризисе.

В текущем сезоне Шерки провел 22 матча во всех турнирах, забив три мяча.

Зидан возглавлял "Реал" с 2016 по 2018 год, а затем вернулся на пост наставника "королевского клуба" в 2019 году. Под его руководством команда дважды выигрывала чемпионат Испании, два раза Суперкубок страны и трижды Лигу чемпионов. Стоит отметить, что главный клубный турнир ему удалось выиграть три раза подряд. С 2021 года он находится без команды.