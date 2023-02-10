Adidas предупредила об огромных убытках

В Adidas заявили, что в этом году немецкая компания может понести убытки в размере €1,2 млрд, если решит не продавать оставшиеся товары бренда Yeezy, произведенные в сотрудничестве с Канье Уэстом. Об этом пишет The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Решение прекратить сотрудничество с рэпером из-за его антисемитских высказываний также ударит по операционной прибыли на €500 млн в 2023 году. На этом фоне акции Adidas упали на 10% на торгах 10 февраля.

"Цифры говорят сами за себя. В настоящее время мы работаем не так, как должны. 2023 год будет годом перехода, чтобы заложить основу для того, чтобы снова стать растущей и прибыльной компанией", - сказал Бьорн Гульден, исполнительный директор Adidas.

Компания по производству спортивной одежды разорвала договор с Уэстом в октябре. Компания заявила, что действия исполнителя были "неприемлемыми, ненавистными и опасными, и они нарушали ценности компании - разнообразие и инклюзивность, взаимное уважение и справедливость".

"Нам нужно снова собрать все воедино, но я убежден, что со временем мы заставим Adidas снова сиять. Но нам нужно время", - заявил Гульден.