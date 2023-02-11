ФИФА назвала трех претендентов на приз лучшему футболисту 2022 года

Международная федерация футбола (ФИФА) назвала имена трех претендентов на приз лучшему футболисту 2022 года. Об этом сообщается в Twitter организации, передает Day.Az со ссылкой на "Ленту.Ru".

В шорт-лист вошли форвард ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси, его одноклубник француз Килиан Мбаппе, а также нападающий реала и сборной Франции Карим Бензема. Обладатель награды будет объявлен 27 февраля на церемонии в Париже.

Месси в 2022 году впервые в карьере стал вместе со сборной Аргентины чемпионом мира. Мбаппе с французской командой дошел до финала мундиаля и стал его лучшим бомбардиром. Бензема пропустил первенство планеты из-за травмы.

6 февраля Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучших игроков Южной Америки 2022 года. Лауреатом награды стал Месси.