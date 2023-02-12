Ранен призер чемпионата мира по греко-римской борьбе

Бронзовый призер мирового чемпионата по греко-римской борьбе Азамат Каиров попал в больницу после драки в Москве. Во время конфликта ему в спину выстрелили из пистолета.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, конфликт начался у метро. На кадрах группа людей общается между собой. Фактически там две группы - Каиров и его приятели и трое их недоброжелателей.

Как стало известно РЕН ТВ, во время потасовки Азамату выстрелили в спину из травматического пистолета. Раненого мужчину обнаружили у входа в кафе KFC. Сейчас спортсмен находится в больнице. По факту инцидента проводится проверка.