Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола рассказал о своей дальнейшей судьбе в клубе

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал информацию о том, что он может покинуть клуб на фоне обвинений руководства "горожан" в нарушениях финансовых правил лиги. Слова тренера передает Sky Sports, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я не уйду с этого места. Могу заверить вас, что больше, чем когда-либо, я хочу остаться. Иногда у меня возникают сомнения, потому что семь или восемь лет - это долгий срок, но сейчас я не хочу двигаться дальше. Люди говорят: "Они солгали тебе". Они не лгали мне. Посмотрите, что произошло в случае с УЕФА. Сейчас тот же случай", - сказал Гвардиола.

В данный момент дело передано в независимую комиссию, которая должна вынести свой вердикт. "Ман Сити" может грозить лишение очков, запрет на трансферы и регистрацию игроков, перевод в низший дивизион и даже лишение ранее завоеванных трофеев".