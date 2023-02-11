«Челси» продлил контракт с 38-летним Тиагу Силвой

Пресс-служба лондонского футбольного клуба "Челси" на официальном сайте объявила о продлении соглашения с защитником Тиагу Силвой, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Контракт рассчитан до 2024 года. 38-летний Силва перешел в лондонский клуб из "Пари Сен-Жермен" в 2020 году.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Тиагу Силва принял участие в 19 матчах, в которых отметился двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает бразильского защитника в €2,5 млн. Силва также выступал за "Милан", "Порту" и московское "Динамо".