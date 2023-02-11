В столице пройдут первенство Азербайджана и чемпионат Баку по прыжкам на батуте и акробатической дорожке

В Национальной арене гимнастики в Баку 24 февраля пройдут 7-е первенство Азербайджана и чемпионат Баку по прыжкам на батуте и 19-е первенство Азербайджана и чемпионат Баку по прыжкам на акробатической дорожке (тамблинг), сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на сайт Федерации гимнастики Азербайджана.

В целом в соревнованиях примут участие 94 спортсмена (62 гимнаста выступят в соревнованиях по прыжкам на батуте, 32 - в прыжках на акробатической дорожке).

Спортсмены, представляющие клуб "Оджаг Спорт", Бакинскую школу гимнастики, спортивный клуб "Нефтчи", Специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва №13 будут соревноваться в индивидуальной программе в следующих возрастных категориях: "малыши" (2016-2017 годы рождения), "дети" (2013-2015 г.р), "пре-юниоры" (2011-2012 г.р.), "юниоры" (2007-2010 г.р.) и "взрослые" ( 2006 г.р. и старше).

Зрители, желающие посмотреть интересные и красочные выступления спортсменов, могут приобрести билеты онлайн на сайте https://iticket.az, а также в кассах города. Стоимость билета составляет 5 манатов. Время начала соревнований в 12:00.