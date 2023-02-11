Экс-футболист сборной России Мамаев объявил о завершении карьеры

Бывший полузащитник московского "Торпедо", ЦСКА, "Краснодара", "Ростов" и сборной России Павел Мамаев объявил о завершении спортивной карьеры, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я принял это решение ближе к концу августа. Хотя могу признаться, что поступило три-четыре предложения, в том числе и из‑за рубежа.

Но я провел шикарное лето с женой и новорожденным сыном и понял, что я просто устал. Мне хочется больше быть с семьей", - цитирует Мамаева "Матч ТВ".

Последним профессиональным клубом Мамаева были подмосковные "Химки", которые он пополнил в декабре 2021 года. До этого он два сезона выступал за "Ростов". Он присоединился к клубу после освобождения из колонии. С октября 2018-го он был вне профессионального футбола, так как стал фигурантом уголовного дела.