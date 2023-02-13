Pарплата Роналду игроков клуба не волнует

Футболист "Аль-Насра" Джалолиддин Машарипов рассказал, как португальский форвард команды Криштиану Роналду ведет себя в жизни, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Роналду с первого дня наладил контакт с командой. С языком проблем нет, он легко общается со всеми. С местными - на английском, потому что многие свободно говорят на нем. С легионерами - по-испански.

Его сопровождают телохранители и переводчик. Роналду остановился в одном из лучших отелей. Скоро переедет в одну из шикарных вилл. Такую возможность предоставляют ​​и другим игрокам.

Зарплата Криштиану нас мало волнует. В "Аль-Насре" футболисты высокого уровня, но Роналду - один из самых ярких игроков в истории. Естественно, ему платят большие деньги, но он это заслуживает. У всех остальных тоже достаточно хорошие условия.

Роналду в первые дни выступил перед нами и сказал, что мы должны быть одной семьей, и несколько раз подчеркнул, что пришел за трофеями. Он общается со всеми на равных, поэтому уважение к нему растет каждый день".