Хабиб Нурмагомедов обратился к Махачеву и Тухугову перед UFC 284

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к Исламу Махачеву и Зубайре Тухугову в преддверии турнира UFC 284, который пройдет в австралийском Перте, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Вперед, братья", - написал Нурмагомедов, опубликовав фотографию с Тухуговым, Махачевым и тренером Хавьером Мендесом.

Ислам Махачев подерется с австралийцем Алексом Волкановски. Их поединок станет главным событием турнира. В случае успеха россиянин станет обладателем поясов в двух весовых категориях, поскольку Волкановски владеет титулом в полулегком весе. На счету Махачева 23 победы в профессиональной карьере и одно поражение.