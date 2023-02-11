Несколько игроков «ПСЖ» заболели кишечно-вирусной инфекцией

В составе французского "Пари Сен-Жермен" произошла вспышка кишечно-вирусной инфекции, заболевание диагностировано у нескольких футболистов. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

О болезни игроков стало известно утром 11 февраля. Источник уточняет, что среди симптомов заболевания называются боли в животе, рвота и утомляемость. Пока неясно, скольких футболистов это коснулось, имена заболевших также не называются.

При этом уже сегодня вечером парижанам предстоит на выезде сыграть с "Монако" в рамках Лиги 1.