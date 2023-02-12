https://news.day.az/sport/1537368.html Махачев защитил титул чемпиона UFC
Махачев защитил титул чемпиона UFC
Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев одержал победу над австралийцем Александром Волкановски в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Трансляция велась на сайте "Матч ТВ", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Бой прошел на турнире UFC 284 в австралийском Перте. Россиянин победил соперника единогласным решением судей. Таким образом, он впервые защитил титул чемпиона организации в легком весе и теперь возглавит рейтинг лучших бойцов промоушена.
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