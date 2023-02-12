В Бельгии молодой вратарь умер после отражения пенальти

Молодой вратарь бельгийского футбольного клуба "Винкель Спорт" Арне Эспил упал в обморок после того, как отразил пенальти, и умер, пока его везли в больницу, сообщает издание Het Nieuwsblad, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Во время матча против команды "Вестрозебек" 25-летний вратарь отбил пенальти нападающего из команды соперника, после чего упал в обморок на газон. Врачи оказали ему первую помощь и попытались реанимировать его с помощью дефибриллятора в автомобиле скорой помощи по дороге в больницу, однако спасти спортсмена так и не удалось.

"Это трагедия и шок для наc. Арне был в клубе вcю cвою жизнь, и его очень любили", - рассказал президент клуба "Винкель Спорт" Патрик Ротсарт.

По его словам, данный инцидент является трагедией для его родных, а также для всей команды.