Брат Нурмагомедова обратился к Махачеву

Российский боец смешанного стиля (MMA) Усман Нурмагомедов в Instagram обратился к соотечественнику Исламу Махачеву, передает Day.Az.

Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова назвал Махачева, защитившего титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, лучшим бойцом планеты.

"Это был отличный бой, самый конкурентный бой за всю карьеру Ислама, но без такой конкуренции не бывает и роста. Поздравляю тебя, чемпион, король pound-for-pound! Может быть, стоит прицелиться еще на один пояс?" - предложил он.