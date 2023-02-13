«Барселона» упрочила лидерство в чемпионате Испании

"Барселона" на выезде обыграла "Вильярреал" в матче 21-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла на арене "Керамика - Эль-Мадригал" в Вильярреале и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Единственный гол в составе каталонского клуба записал на свой счет полузащитник Педри (18-я минута).

Сине-гранатовые продлили серию без поражений в чемпионате Испании до 12 матчей. "Барселона" лидирует в турнирной таблице с 56 очками, до 11 баллов увеличив отрыв от идущего вторым мадридского "Реала", который сыграл на один матч меньше из-за участия в клубном чемпионате мира.

11 февраля "сливочные" выиграли этот турнир в пятый раз в своей истории.

В следующем туре "Барселона" 19 февраля примет "Кадис", а "Вильярреал" днем ранее в гостях сыграет с "Мальоркой".