Баскетболистка сборной Турции погибла в результате землетрясения

Игрок сборной Турции по баскетболу Нилай Айдоган погибла в результате землетрясения. Об этом в социальных сетях сообщил глава Турецкой федерации баскетбола (TBF) Хидайет Туркоглу, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Спортсменке было 30 лет, она выступала за команду "Университет Чанкая" из Анкары.

"К сожалению, мы получили известие о смерти баскетболистки сборной Турции Нилай Айдоган, которая оказалась под завалами в Малатье после землетрясения. Пусть Бог помилует нашу драгоценную спортсменку, мои соболезнования ее семье и нашему сообществу", - написал Туркоглу.

Напомним, 6 февраля в Турции произошло несколько разрушительных землетрясений, затем, по данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), последовал 1891 афтершок. В результате число погибших в стране превысило 29 тысяч.