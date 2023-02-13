Мбаппе может расторгнуть контракт с «ПСЖ»

Форвард французского "ПСЖ" Килиан Мбаппе может расторгнуть контракт с командой в одностороннем порядке летом 2024 года, сообщает Mundo Deportivo, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

Отмечается, что пункт о расторжении есть в его контракте.

В услугах француза заинтересован мадридский "Реал". Сам Мбаппе хочет перейти в клуб из столицы Испании.

В прошлом году 24-летний нападающий вместе с "ПСЖ" выиграл золотые медали чемпионата Франции и завоевал Суперкубок страны. В составе национальной команды он дошел до финала чемпионата мира - 2022 в Катаре, в котором победу одержала Аргентина.

В текущем сезоне он провел за свой клуб 19 матчей в чемпионате Франции, в которых отметился 13 забитыми мячами.