Руководство «ПСЖ» снова задумалось о продаже Неймара

В руководстве французского "Пари Сен-Жермен" вновь задумались о том, чтобы расстаться с бразильским нападающим Неймаром по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает журналист Адриен Греньер в своем Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, подобный шаг может положительно сказаться на атмосфере в раздевалке и поможет клубу разгрузить зарплатную ведомость.

Разговоры о возможной продаже Неймара возобновились после того, как форвард поругался с советником "Пари Сен-Жермен" по футбольным вопросам Луишом Кампушом в раздевалке после игры с "Монако" (1:3).

В нынешнем сезоне Неймар провел 27 матчей в составе парижан, сумев забить 17 мячей и отдать 15 результативных передач.

14 февраля "ПСЖ" приметы мюнхенскую "Баварию" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.