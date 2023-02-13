Месси выразил соболезнования пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии

Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионель Месси опубликовал пост в поддержку пострадавших от землетрясения в Турции и Сирии, которое произошло в ночь с 5 на 6 февраля, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Это очень грустные дни для тысяч детей и их семей, пострадавших от разрушительных землетрясений в Турции и Сирии. Мое сердце сочувствует им", - написал 35-летний нападающий в социальных сетях, прикрепив ссылку на одну из благотворительных организаций.

Напомним, что по последним данным от разрушительного землетрясения в Турции погибло 31 643 человека.

Утром 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, которое, по словам президента Эрдогана, стало самым мощным с 1939 года.

В тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Впоследствии афтершоки раздались в Сирии.