Тренер «Ливерпуля» Клопп о возможном уходе из клуба

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что хочет помочь команде подняться из середины турнирной таблицы чемпионата Англии и преодолеть трудности, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я не уйду. Я не могу этого сделать. На мне лежит слишком большая ответственность, и я хочу здесь работать.

Наступили сложные времена, и мне это не по нраву. Но сейчас мы можем показать, в чем главная особенность "Ливерпуля" по сравнению с другими клубами. Мы верим во все что угодно. Если фанаты поверят в меня, то мы сумеем пройти через все это вместе, и светлые времена вновь наступят.

Возможно, что этот сложный период затянулся и для меня. Это реально усложняет задачу, но я о подобном не думаю. Я здесь и я предан делу на все 100%", - приводит слова Клоппа Sky Sports.

В ближайшем матче "Ливерпуль" сыграет против "Эвертона" в рамках чемпионата Англии.