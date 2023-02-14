Капитан сборной Турции по гандболу погиб в результате землетрясения

Капитан сборной Турции по гандболу 32-летний Джемаль Кютахья и его пятилетний сын Чинар погибли в результате землетрясения в стране. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Федерации гандбола Турции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы глубоко опечалены тем, что капитан сборной по гандболу и сборной по пляжному гандболу Джемаль Кютахья и его пятилетний сын Чинар Кютахья, которые остались под завалами в доме в Антакье, погибли в результате землетрясения, - говорится в сообщении пресс-службы. - Федерация гандбола Турции всегда будет хранить память о человеке, который представлял нашу страну на самом высоком уровне в качестве капитана национальной сборной".

Отмечается, что жена и свекровь гандболиста пока не найдены.

В результате землетрясений на юго-востоке Турции, произошедших 6 февраля, погибли 31 643 человека, пострадали свыше 80 тыс., 6 444 здания разрушены. В зонах бедствия продолжаются спасательные работы и разбираются завалы.