Мбаппе начнет матч с «Баварией» в запасе

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе начнет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии" со скамейки запасных. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, 24-летний форвард не до конца восстановился после травмы, из-за которой ему пришлось пропустить матч чемпионата Франции против "Монако" (1:3).

Напомним, что матч "ПСЖ" - "Бавария" состоится сегодня, 14 февраля, в Париже на стадионе "Парк де Пренс".

Стартовый свисток прозвучит в 23:00 (00:00 GMT) по московскому времени. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию события.