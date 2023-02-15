Бразильская конфедерация футбола начнет наказывать клубы за проявления расизма

Бразильская конфедерация футбола (CBF) внесет наказания за проявления расизма со стороны болельщиков в регламент своих соревнований, сообщает во вторник газета Globo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как уточняет издание, соответствующее решение было принято ранее днем на заседании совета организации. Минимальным наказанием станет штраф в размере 500 тыс. реалов (около $90 тыс.). Его будут назначать командам при первых случаях расистских проявлений. В случае рецидивов команда будет вынуждена играть при пустых трибунах. Если же случаи расизма все равно будут повторяться, то это грозит команде потерей очков.

Данное решение идет вразрез с интересами клубов, которые настаивали на том, чтобы болельщики несли индивидуальную ответственность за расистские выходки. Регламент распространяется на все турниры, которые проводятся под эгидой CBF.