Мадридский «Реал» может подписать сына экс-игрока сборной Азербайджана

Мадридский "Реал" может подписать полузащитника "Наполи" Хвичу Кварацхелию в случае провала переговоров по полузащитнику дортмундской "Боруссии" Джуду Беллингему.

Как передает Day.Az со ссылкой на sports.ru, об этом сообщает Cadena SER.

Испанский клуб возлагает надежды на подписание Беллингема. "Реал" хочет решить вопрос не позднее апреля, заодно приняв решение по контрактам Луки Модрича, Тони Крооса, Дани Себальоса и Марко Асенсио.

Если подписать Беллингема не получится, "Реал" рассмотрит кандидатуру Кварацхелии. Клуб не планирует платить за Кварацхелию €100 млн, которые могут потребовать неаполитанцы, но при подходящих условиях готов попытаться заключить сделку.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Кварацхелия забил девять голов и отдал 11 голевых передач в 18 матчах.