Матч чемпионата Колумбии перенесли

Матч чемпионата Колумбии по футболу между "Депортесом Толима" и "Мильонариосом" перенесли из-за нападения болельщика на хавбека гостей Даниэля Катаньо. Встреча должна была состояться 13 февраля.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, за несколько секунд до стартового свистка на поле выбежал фанат и ударил футболиста кулаком по спине. После чего Катаньо сразу же побежал за мужчиной, которого к тому моменту задержала полиция.

Через некоторое время главный судья принял решение прервать матч.

31-летний Катаньо перешел в "Мильонариос" летом 2022 года из "Депортеса Толимо". Возможно, это и стало причиной нападения фаната.