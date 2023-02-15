https://news.day.az/sport/1538293.html Матч чемпионата Колумбии перенесли - ВИДЕО
Матч чемпионата Колумбии перенесли - ВИДЕО
Матч чемпионата Колумбии по футболу между "Депортесом Толима" и "Мильонариосом" перенесли из-за нападения болельщика на хавбека гостей Даниэля Катаньо. Встреча должна была состояться 13 февраля.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, за несколько секунд до стартового свистка на поле выбежал фанат и ударил футболиста кулаком по спине. После чего Катаньо сразу же побежал за мужчиной, которого к тому моменту задержала полиция.
Через некоторое время главный судья принял решение прервать матч.
31-летний Катаньо перешел в "Мильонариос" летом 2022 года из "Депортеса Толимо". Возможно, это и стало причиной нападения фаната.
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