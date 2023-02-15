ФИФА сообщила о рекордных доходах за последние три года

Доход Международной федерации футбола (ФИФА) в период с 2019 по 2022 год составил рекордные 7,6 млрд долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, об этом сообщается на сайте организации.

Совет ФИФА утвердил годовой отчет за 2022 год, в котором отмечается рекордный доход в течение цикла 2019-2022 годов. Планируется, что в 2023-2026 годах доход составит 11 млрд долларов.

"Беспрецедентные инвестиции ФИФА в футбол являются результатом нашей твердой финансовой прозрачности и служат конкретным примером того, как мы стремимся сделать футбол по-настоящему глобальным. Оглушительный успех чемпионата мира в Катаре стал ключом к способности организации выполнять свою миссию в отношении наших ассоциаций-членов и мира футбола, несмотря на многочисленные проблемы, с которыми мы столкнулись в течение прошлого цикла, не в последнюю очередь из-за COVID-19", - приводит слова президента Джанни Инфантино сайт ФИФА.