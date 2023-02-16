Саудовская Аравия впервые примет клубный чемпионат мира по футболу

Клубный чемпионат мира 2023 года пройдет в Саудовской Аравии. Об этом сообщила Федерация футбола страны в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

Турнир состоится с 11 по 22 декабря.

Отметим, что Саудовская Аравия впервые примет эти соревнования.

Клубный чемпионат мира проводится с 2000 года (за исключением периода с 2001 по 2004 год). В нем участвуют команды, победившие в главных континентальных международных турнирах Европы, Южной Америки, Северной Америки, Африки, Азии, Австралии и Океании, а также чемпион страны, принимающей первенство. Прошлый турнир прошел в Марокко, его выиграл мадридский "Реал".