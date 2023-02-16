УЕФА выплатил деньги азербайджанским клубам

УЕФА выделил финансовые средства клубам премьер-лиги Азербайджана по футболу в рамках программы "Выплаты солидарности и развития детского футбола" сезона 2021/22.

Как сообщили Day.Az в АФФА, "Нефтчи", "Зире", "Габала", "Сабах", "Сумгайыт", "Шамахы" и "Сабаил" получили по 271 428 евро каждый (около 500 000 манатов). Средства были перечислены на счета клубов посредством АФФА.