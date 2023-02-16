«ПСЖ» готов бесплатно отпустить Неймара
Руководство "Пари Сен-Жермен" планирует расстаться с бразильским нападающим Неймаром, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации журналиста Le Parisen Адриана Греньера, клуб готов отпустить 31-летнего южноамериканца бесплатно, чтобы не выплачивать ему ежегодно €36 млн, прописанных в контракте.
Если "ПСЖ" досрочно расторгнет контракт с Неймаром, то сэкономит €144 млн. В клубе считают, что игрок с подобной репутацией не должен защищать его цвета.
Напомним, что текущее трудовое соглашение бразильца с французской командой заключено до 2027 года.
В нынешнем сезоне Неймар провел за "ПСЖ" 28 матчей, в которых смог отличиться 17 раз. Также на его счету 16 результативных передач.
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