«ПСЖ» готов бесплатно отпустить Неймара

Руководство "Пари Сен-Жермен" планирует расстаться с бразильским нападающим Неймаром, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации журналиста Le Parisen Адриана Греньера, клуб готов отпустить 31-летнего южноамериканца бесплатно, чтобы не выплачивать ему ежегодно €36 млн, прописанных в контракте.

Если "ПСЖ" досрочно расторгнет контракт с Неймаром, то сэкономит €144 млн. В клубе считают, что игрок с подобной репутацией не должен защищать его цвета.

Напомним, что текущее трудовое соглашение бразильца с французской командой заключено до 2027 года.

В нынешнем сезоне Неймар провел за "ПСЖ" 28 матчей, в которых смог отличиться 17 раз. Также на его счету 16 результативных передач.