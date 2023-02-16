Под завалами после землетрясения в Турции найдена обувь футболиста Атсу

Агент футболиста "Хатайспора" Кристиана Атсу Нана Серече заявил о том, что под обломками после землетрясения спасателям удалось обнаружить несколько пар обуви игрока. Об этом сообщает "Би-би-си", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, удалось определить точное местоположение комнаты, в которой Атсу находился в момент обрушения здания в ходе землетрясения, которое произошло в ночь с 5 на 6 февраля.

Серече сообщил, что благодаря тепловизионным камерам спасатели обнаружили до пяти живых людей, находящихся под завалами. Не исключается, что среди них есть и Атсу.

Напомним, что в своем последнем матче за "Хатайспор" Атсу забил гол и принес победу над "Касымпашой" в чемпионате Турции.

После землетрясения "Хатайспор" вместе с клубом "Газиантеп" приняли решение досрочно прекратить выступление в текущем розыгрыше турецкой Суперлиги.