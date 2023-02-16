Билеты сектора «В» трибуны «Абшерон» полностью распроданы

Распроданы все билеты сектора "В" трибуны "Абшерон" на Гран-при Азербайджана "Формулы-1" 2023 года, который пройдет в столице 28-30 апреля.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе операционной компании Baku City Circuit (BСС), седьмая гонка "Формулы-1", которая пройдет в нашей стране, пользуется большим интересом, как у местных, так и у зарубежных поклонников этого вида спорта.

Начальник отдела продаж и коммерции ВСС Сабри Гулмалиев связал значительный рост продаж билетов с большим интересом зрителей к бакинскому этапу гонок: "В этом году вновь отмечается рост числа иностранных болельщиков, желающих посмотреть гонки в Баку. Именно поэтому показатели продаж на текущем этапе уже достигли рекордного уровня по сравнению с предыдущими годами. Несомненно, свою роль в этом играет тот факт, что ВСС является одной из самых быстрых городских гонок, а также впервые принимает спринтерскую гонку".

Трибуна "Абшерон" - самая большая и одна из любимых среди болельщиков. Согласно последним данным, в этом году билеты на Гран-при Азербайджана покупают почти в 100 странах. Среди них преобладают Великобритания, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Нидерланды, Австрия, Германия, Ирландия, Италия, Израиль, Аргентина, Индия, Соединенные Штаты Америки, Мексика.

Великобритания, Азербайджан и Нидерланды входят в тройку лидеров по количеству покупок билетов.

Напомним, в этом году Гран-при Азербайджана "Формулы-1" впервые встретит любителей спринтерских гонок в Баку. Желающие посетить эти гонки могут приобрести билеты на официальном сайте компании Baku City Circuit (BСС) (www.bakucitycircuit.com) или в точках продаж нашего города:

• 28 Mall

• Gənclik Mall

• Heydər Əliyev Sarayı

• Kiosk 1 (Azərbaycan kinoteatrı)

• Kiosk 2 (Nizami küçəsi)

• ASAN 1

• ASAN 2

• ASAN 3

• ASAN 4

• ASAN Sumqayıt