Семья Месси готова к переезду в США

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси летом может покинуть "Пари Сен-Жермен".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, Месси не может договориться с французским клубом о продлении соглашения. Аргентинец может продолжить карьеру в "Интер Майами". Отмечается, что семья звездного форварда готова к переезду в США, где, по информации СМИ, у Месси есть дом.

Месси перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" в летнее трансферное окно 2021 года. Его контракт с клубом истекает летом 2023 года. В нынешнем сезоне на счету форварда десять забитых мячей и десять результативных передач в 18 играх чемпионата Франции.