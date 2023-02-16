Азербайджанский дзюдоист завоевал "серебро" на турнире в Израиле

Азербайджанский дзюдоист Орхан Сафаров завоевал серебряную медаль на турнире "Большого шлема", проходящем в Тель-Авиве (Израиль).

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на федерацию дзюдо Азербайджана, в решающей встрече в финале в весовой категории до 66 кг наш спортсмен встретился с грузинским спортсменом Важей Маргвелашвили.

Сафаров, уступив сопернику со счетом 1:2, завоевал серебряную медаль.