Азербайджанский дзюдоист завоевал "серебро" на турнире в Израиле
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Азербайджанский дзюдоист Орхан Сафаров завоевал серебряную медаль на турнире "Большого шлема", проходящем в Тель-Авиве (Израиль).

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на федерацию дзюдо Азербайджана, в решающей встрече в финале в весовой категории до 66 кг наш спортсмен встретился с грузинским спортсменом Важей Маргвелашвили.

Сафаров, уступив сопернику со счетом 1:2, завоевал серебряную медаль.