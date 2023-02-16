https://news.day.az/sport/1538809.html Азербайджанский дзюдоист завоевал "серебро" на турнире в Израиле - ФОТО
Азербайджанский дзюдоист завоевал "серебро" на турнире в Израиле - ФОТО
Азербайджанский дзюдоист Орхан Сафаров завоевал серебряную медаль на турнире "Большого шлема", проходящем в Тель-Авиве (Израиль).
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на федерацию дзюдо Азербайджана, в решающей встрече в финале в весовой категории до 66 кг наш спортсмен встретился с грузинским спортсменом Важей Маргвелашвили.
Сафаров, уступив сопернику со счетом 1:2, завоевал серебряную медаль.
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