Чеферин будет переизбран президентом УЕФА

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин стал единственным кандидатом на этот пост. Об этом сообщает AS, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Таким образом, в отсутствии других кандидатов Чеферин будет переизбран на четырехлетний срок в Лиссабоне 5 апреля. Словенец занимает пост президента УЕФА с 2016 года.