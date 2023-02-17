Чеферин будет переизбран президентом УЕФА
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Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин стал единственным кандидатом на этот пост. Об этом сообщает AS, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Таким образом, в отсутствии других кандидатов Чеферин будет переизбран на четырехлетний срок в Лиссабоне 5 апреля. Словенец занимает пост президента УЕФА с 2016 года.