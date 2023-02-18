Месси и Кимпембе недовольны трансферной политикой "ПСЖ"

Некоторые игроки "ПСЖ" недовольны трансферной политикой клуба, сообщает L'Équipe, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

По информации источника, форвард Лионель Месси и защитник Преснел Кимпембе не понимают, как руководство столичной команды могло летом отпустить полузащитников Леандро Паредеса и Идриссу Гейе в "Ювентус" и "Эвертон" соответственно, а также отдать в аренду "Бенфике" немецкого хавбека Юлиана Дракслера, в то время как на их место были приобретены Витинья из "Вулверхэмптона", Фабиан Руис из "Наполи" и Карлос Солер ("Валенсия").

Кроме того, игроки парижан недовольны продажей форварда Арно Калимуэндо в "Ренн" и приходом на его позицию Уго Экитике. В раздевалке столичного гранда также обеспокоены тем, что защитник "Интера" Милан Шкриньяр не перешёл в "ПСЖ" уже зимой, так как понимают, что линия обороны нуждается в усилении.