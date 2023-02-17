Раскрыты новые детали о состоянии фигуриста Костомарова

Российскому фигуристу Роману Костомарову поставили дренаж для выведения жидкости из левого легкого из-за фиброза. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщил источник "Известий", передает Day.Az.

Кроме того, из-за плохого функционирования почек у спортсмена появляются отеки. Также у Костомарова забиты сосуды, однако его состояние не позволяет проводить операции.

"Оперировать пока точно не будут, слишком большая нагрузка на органы от наркоза будет", - сказал источник.

При этом на другие конечности некроз больше не распространяется.

От ИВЛ пока окончательно спортсмена не отключают.