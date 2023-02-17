https://news.day.az/sport/1539018.html Раскрыты новые детали о состоянии фигуриста Костомарова
Раскрыты новые детали о состоянии фигуриста Костомарова
Российскому фигуристу Роману Костомарову поставили дренаж для выведения жидкости из левого легкого из-за фиброза. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщил источник "Известий", передает Day.Az.
Кроме того, из-за плохого функционирования почек у спортсмена появляются отеки. Также у Костомарова забиты сосуды, однако его состояние не позволяет проводить операции.
"Оперировать пока точно не будут, слишком большая нагрузка на органы от наркоза будет", - сказал источник.
При этом на другие конечности некроз больше не распространяется.
От ИВЛ пока окончательно спортсмена не отключают.
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