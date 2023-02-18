Футболисты «ПСЖ» сомневаются в профессионализме наставника команды

Футболисты "Пари Сен-Жермен" усомнились в профессионализме главного тренера команды Кристофа Галтье. Об этом сообщает Footmercato, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, ряд игроков не верит в то, что этот тренер сможет сделать "ПСЖ" лучше и вывести команду на высокий уровень игры.

Накануне стало известно, что руководство "ПСЖ" недовольно работой Кристофа Галтье на должности наставника команды.

После 23 проведенных матчей "ПСЖ" располагается на первой строчке в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 54 очка. Команда Галтье потерпела поражение от "Баварии" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.