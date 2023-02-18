Катарский шейх хочет купить «Манчестер Юнайтед»

Шейх Джасим бен Хамад Аль Тани заявил, что сделал предложение семье Гейзеров о покупке 100% акций футбольного клуба "Манчестер Юнайтед", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Предложение будет полностью свободным от долгов. Оно будет подано через фонд шейха Джассима Foundation 92, который будет инвестировать в футбольные команды, тренировочный центр, стадион и более широкую инфраструктуру, в болельщиков и сообщества, которые поддерживают клуб", - говорится в пресс-релизе Аль Тани.

Год назад стало известно, что семья американских предпринимателей Глейзеров, владеющая "Манчестер Юнайтед", хочет продать клуб. Сделка оценивается в 6-7 миллиардов фунтов стерлингов.

"Красные дьяволы" после 18 матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) набрали 38 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице. В Лиге Европы английский клуб сыграет с "Барселоной" в 1/16 финала турнира.