Футболиста Атсу, пропавшего без вести после землетрясения в Турции, нашли мертвым

Полузащитник сборной Ганы и турецкого футбольного клуба "Хатайспор" Кристиан Атсу погиб в результате землетрясения. Об этом в субботу на своей странице в Twitter сообщил агент спортсмена Мурат Узунмехмет, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Кристиан Атсу найден. К сожалению, он скончался", - написал Узунмехмет.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались и в соседних странах, из которых больше всего пострадала Сирия. В Турции погибшими числятся около 40 тыс. человек, пострадали более 105 тыс. человек.

Атсу был 31 год, он выступал за "Хатайспор" с сентября 2022 года.