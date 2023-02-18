Месси пропустил тренировку «ПСЖ»

Аргентинский нападающий Лионель Месси пропустил общую тренировку французского "ПСЖ". Об этом в своем twitter сообщил журналист Марк Меченуа, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, именитый аргентинский футболист работал в индивидуальном порядке. Последним матчем, во время которого Месси появился на поле, стала первая игра 1/8 финала Лиги чемпионов, где "ПСЖ" сразился с мюнхенской "Баварией" (0:1).

Таким образом, под вопросом остается участие Месси в следующем матче парижской команды. 19 февраля в рамках чемпионата Франции "ПСЖ" сразится с "Лиллем", стартовый свисток прозвучит в 16.00 по бакинскому времени.

Месси перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" в летнее трансферное окно 2021 года. Его контракт с клубом истекает летом 2023 года. В нынешнем сезоне на счету форварда десять забитых мячей и десять результативных передач в 18 играх чемпионата Франции.