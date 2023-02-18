В Баку стартовал Кубок мира по батутной гимнастике

Сегодня на Национальной арене гимнастики в Баку дан старт Кубку мира по батутной гимнастике.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, Кубок мира объявил открытым начальник отдела спорта Министерства молодежи и спорта Азербайджана Эльнур Мамедов.

"Кубок мира по батутной гимнастике проводится в Баку уже в шестой раз. В батутной гимнастике, которая начала развиваться в Азербайджане с конца 2013 года, за последние десять лет были достигнуты большие успехи. Наглядным примером сказанного нами являются успехи азербайджанских спортсменов во всемирных соревнованиях возрастных групп, проведенных в 2019, 2021, 2022 годах, а также на чемпионатах Европы, организованных в 2016, 2018, 2021 и 2022 годах. Пользуясь случаем, выражаем благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Азербайджанской Республики, Президенту Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан Алиевой за их особую заботу и внимание, которое они уделяют развитию спорта в целом", - сказал он.

Эльнур Мамедов отметил, что на Кубке мира, организованном в Азербайджане в преддверии 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева, наряду с Азербайджаном, выступят 62 гимнаста из 15 стран в индивидуальной и синхронной программах.

"От имени Министерства молодежи и спорта Азербайджана желаем участникам соревнования успехов. Кубок мира по батутной гимнастике объявляется открытым!" - сказал он.