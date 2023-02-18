К Кубку мира по прыжкам на батуте азербайджанская гимнастка Сельджан Махсудова готовилась упорно

К Кубку мира по прыжкам на батуте в Баку азербайджанская гимнастка Сельджан Махсудова готовилась упорно.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказала в субботу журналистам генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана (AGF) Нурлана Мамедзаде.

"Сегодня Федерация гимнастики Азербайджана дала старт сезону международных соревнований 2023 года. По традиции первым турниром стал Кубок мира по прыжкам на батуте. Соревнования пройдут в течение двух дней, первый день носит квалификационный характер, завтра состоится полуфинал в индивидуальной программе у мужчин, после него финалы как у мужчин, так и у женщин в индивидуальных и синхронных программах. По традиции со стороны Федерации гимнастики Азербайджана спортсменам, набравшим самый высокий исполнительный балл, будет представлена награда AGF Trophy", - отметила Нурлана Мамедзаде, добавив, что в целом в Кубке мира участвуют 62 гимнаста из 16 стран мира.

По словам генерального секретаря Федерации гимнастики Азербайджана, этапы Кубка мира в текущем и следующем годах важны для спортсменов, так как они носят лицензионный характер на Олимпийские игры-2024.

"На Кубке мира 2022 года, прошедшем в Баку, Сельджан Махсудова завоевала серебряную медаль. По итогам результатов выступлений на Кубках мира по прыжкам на батуте за 2022 год Махсудова была удостоена Кубка Международной федерации гимнастики. К текущим соревнованиям наша гимнастка готовилась упорно. Мы надеемся, что в ходе сегодняшней квалификации она продемонстрирует достойное выступление и выйдет в финал", - подчеркнула Мамедзаде.