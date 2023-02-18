Каждое соревнование - бесценный опыт для спортсменов

На каждом соревновании спортсмен приобретает бесценный опыт.

Об этом сказал в субботу Trend участник Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку, американский гимнаст Закари Рамаччи, передает Day.Az.

"Своим сегодняшним выступлением я доволен, но, конечно, результат мог быть и лучше. Подготовка перед Кубком мира прошла хорошо. Каждое соревнование - это большой опыт и возможность оценить свои силы и программу, с которой выступаешь", - отметил Рамаччи.

Американский гимнаст, который не в первый раз приезжает в Баку, подчеркнул высокий уровень организации здесь международных турниров.

"Перед стартом мы провели несколько тренировок. Организация самих соревнований на высоком уровне, здесь учитывают все необходимые для спортсменов детали и моменты", - добавил он.

18-19 февраля в Национальной арене гимнастики в Баку проходит Кубок мира по прыжкам на батуте. В соревнованиях участвуют более 60 гимнастов из 16 стран мира. Гимнасты представляют индивидуальные и синхронные программы.

Азербайджан на соревнованиях представляет серебряный призер Кубка мира прошлого года, прошедшего в нашей стране, Сельджан Махсудова.