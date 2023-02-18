Захватывающие сальто и повороты – Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку

В Национальной арене гимнастики в Баку проходит первый день соревнований Кубка мира по прыжкам на батуте, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

Участники соревнований демонстрируют высокий уровень подготовки, радуя зрителей захватывающими сальто и поворотами. На трибунах царит позитивная и дружеская атмосфера, публика тепло поддерживает всех спортсменов.

18-19 февраля в Национальной арене гимнастики в Баку проходит Кубок мира по прыжкам на батуте. В соревнованиях участвуют более 60 гимнастов из 16 стран мира. Гимнасты представляют индивидуальные и синхронные программы.

Азербайджан на соревнованиях представляет серебряный призер Кубка мира прошлого года, прошедшего в нашей стране, Сельджан Махсудова.

АМИ Trend предлагает вниманию читателей фото с лучшими моментами первого дня соревнований.