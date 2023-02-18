УЕФА может исключить «Барселону» из Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может наложить санкции на "Барселону" из-за расследования дела о коррупции, сообщает El Pais, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Напомним, на днях появилась информация о расследовании выплат каталонского клуба в размере €1,4 млн бывшему вице-президенту технического комитета судей Федерации футбола Испании Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Сообщается, что если факт коррупции будет подтвержден, то УЕФА может наложить запрет на участие "Барселоны" в турнирах под эгидой организации.

Прокуратура Сьюдад-Кондаля провела расследование и выяснила, что каталонцы выплатили в общей сумме около €1,4 млн компании, принадлежавшей Хосе Марии Энрикесу Негрейре. В 2016 году сумма перевода составила €532 тыс., в 2017-м - €541 тыс., а в 2018-м - €318 тыс.

Бывший работник федерации и его сын уже дали показания. Негрейра заявил, что переведенные ему деньги были связаны с работой консультантом и разъяснением правил, а вовсе не помогали "Барселоне" добиться большей благосклонности судей. Однако он не смог предоставить никаких доказательств консультационного сотрудничества с клубом.