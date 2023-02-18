На Кубке мира по прыжкам на батуте в Баку определились полуфиналисты в индивидуальной программе среди мужчин

В Национальной арене гимнастики в Баку в ходе первого соревновательного дня Кубка мира по прыжкам на батуте определились полуфиналисты в индивидуальной программе среди мужчин, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

В полуфинал прошли Данил Мусабаев (Казахстан), Диого Абреу (Португалия), Педро Феррейра (Португалия), Аллан Моранте (Франция), Эндрю Стэмп (Великобритания), Кори Уолкс (Великобритания), Фабиан Фогель (Германия), Рейан Дутра (Бразилия), Джошуа Фару (Франция), Райан Маккегнан (США), Джулиан Шартье (Франция), Хорхе Мартин (Испания), Элайджа Фогель (США), Лукас Сантос (Португалия), Дэвид Вега (Испания) и Зак Перзаманос (Великобритания).

18-19 февраля в Национальной арене гимнастики в Баку проходит Кубок мира по прыжкам на батуте. В соревнованиях участвуют более 60 гимнастов из 16 стран мира. Гимнасты представляют индивидуальные и синхронные программы.

Азербайджан на соревнованиях представляет серебряный призер Кубка мира прошлого года, прошедшего в нашей стране, Сельджан Махсудова.