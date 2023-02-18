Азербайджанская гимнастка Сельджан Махсудова прошла в финал Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

Результат выступления Сельджан Махсудовой составил 53.370 балла, она заняла третье место в квалификации.

18-19 февраля в Национальной арене гимнастики в Баку проходит Кубок мира по прыжкам на батуте. В соревнованиях участвуют более 60 гимнастов из 16 стран мира. Гимнасты представляют индивидуальные и синхронные программы.