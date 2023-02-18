Впечатления от Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку и от самого города крайне хорошие, люди здесь добрые и отзывчивые. Как передает Day.Az, об этом сказал в субботу Trend участник соревнований, украинский гимнаст Дмитрий Рожко.

"В Баку мы с командой приехали за два дня до старта Кубка мира. В ходе квалификационного выступления немного неуверенно себя чувствовал, возможно мне нехватило времени для подготовки. Моя программа немного поменялась, был добавлен один сложный прыжок. Как раз на этом прыжке я и запнулся", - отметил спортсмен.

Дмитрий Рожко добавил, что соревнования в Баку всегда проходят на высшем уровне, организация четкая.

"Отмечу, что столица Азербайджана красивая. В Баку мне нравится гулять по набережной и в центре города", - добавил он.

Отметим, что 18-19 февраля в Национальной арене гимнастики в Баку проходит Кубок мира по прыжкам на батуте. В соревнованиях участвуют более 60 гимнастов из 16 стран мира. Гимнасты представляют индивидуальные и синхронные программы.

Азербайджан на соревнованиях представляет серебряный призер Кубка мира прошлого года, прошедшего в нашей стране, Сельджан Махсудова.